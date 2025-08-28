Strażak mówi o "sytuacji jeden na milion". Tak się skończyło zderzenie auta z sarną [ZDJĘCIA]

Michał Michalak
2025-08-28 12:41

Strażacy, którzy zostali wezwani do wypadku pod Łaskiem, tym razem pomogli uwolnić się nie kierowcy auta, tylko sarnie. Wszystko działo się w środę, 27 sierpnia, w godzinach wieczornych. Okazało się, że po zderzeniu z samochodem kierowcy zwierzę zaklinowało się między zderzakiem a chłodnicą pojazdu. Żeby uwolnić sarnę, należało zdemontować kilka elementów.

  • W środę wieczorem, 27 sierpnia, na trasie Łask-Buczek doszło do niezwykłego zdarzenia drogowego z udziałem sarny.
  • Kierowca zderzył się ze zwierzęciem, które następnie utknęło między zderzakiem a chłodnicą jego samochodu.
  • Strażacy z Łasku musieli rozebrać część auta, by uwolnić sarnę i przekazać ją weterynarzowi.
  • Jakie były dalsze losy zwierzęcia i co sprawiło, że to zdarzenie jest " sytuacją jedną na milion"?

Wypadek pod Łaskiem. Sarna zaklinowała się w samochodzie

W środę, 27 sierpnia, po godz. 21, na trasie Łask-Buczek doszło do wyjątkowo nietypowego wypadku. Przejeżdżający tamtędy kierowca zderzył się z sarną, ale po wyjściu z pojazdu zauważył, że zwierzę ugrzęzło między zderzakiem a chłodnicą auta i nie może się wydostać. Wszystko opisali na swoim profilu facebookowym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Łasku.

Nietypowe zdarzenie z udziałem zwierząt. Po godz. 21 na trasie Łask - Buczek kierujący samochodem osobowym zderzył się z przebiegającą przez jezdnię sarną. W wyniku zderzenia kierowca z niedowierzaniem zauważył, że zwierzę znajduje się pomiędzy zderzakiem a chłodnicą pojazdu. Kierujący dojechał do łaskiej Komendy prosząc strażaków o pomoc w wydobyciu sarenki. Strażacy po rozpoznaniu, demontażu elementów osłon silnika i zderzaka pojazdu ewakuowali zwierzę i przekazali przybyłemu na miejsce lekarzowi weterynarii - czytamy. 

Bryg. Sławomir Wągrowski z KP PSP w Łasku powiedział tvn24.pl, że środowe zdarzenie z sarną "to sytuacja jedna na milion".

Policjanci uratowali sarny przed potrąceniem

Wypadek pod Łaskiem. Sarna zaklinowała się między zderzakiem a chłodnicą pojazdu
6 zdjęć
