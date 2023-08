Liczyła się każda minuta

Strażak z Pabianic pognał do pożaru kosiarką. „Najważniejsze jest zdrowie i życie ludzi”

Liczyła się każda minuta. Kiedy więc Maciej Borucki (26 l.) strażak ochotnik z Pabianic koło Łodzi dostał na swój telefon komórkowy informację o pożarze pognał do swojej remizy takim środkiem transportu, do którego w danym momencie miał akurat dostęp – traktorkiem do koszenia trawy. Zdążył na czas, a ogień udało się ugasić.