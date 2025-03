Quiz. Czwartkowy test z geografii. Rusz z nami w Polskę niczym Robert Makłowicz. Znasz to miejsce?

Łódź. Strzały na Bałutach. 30-latek zatrzymany

Nie wiadomo jeszcze, co skłoniło 30-letniego mieszkańca Bałutów do sięgnięcia po broń. W niedzielę, 2 marca, ok. godz. 20.30 jego brat zadzwonił na policję i powiedział, że z lokum mężczyzny dobiegają strzały. Wszystko potwierdzili przybyli na miejsce mundurowi, widząc, jak podejrzany strzela z pistoletu czarnoprochowego z okna swojego mieszkania; pod kamienicę przy ul. Limanowskiego trzeba było zadysponować dodatkowe służby w postaci:

policyjnych negocjatorów;

Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi;

straży pożarnej i pogotowia gazowego.

Ze względów bezpieczeństwa policja postanowiła zamknąć część ul. Limanowskiego, po czym funkcjonariusze wkroczyli do lokum 30-latka, którego udało się zatrzymać bez większych przeszkód. Oprócz pistoletu w jego mieszkaniu zabezpieczono też narkotyki.

- Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe - powiedziała "Super Expressowi" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zachowanie mężczyzny zostało wstępnie zakwalifikowane jako narażenie na niebezpieczeństwo innych ludzi, tj. przestępstwo z art. 160 Kodeksu karnego. Nadal analizowane jest natomiast, czy mieszkaniec Łodzi mógł się dopuścić czynnej napaści na policjantów, ale nie z uwagi na jego zachowanie w czasie zatrzymania, lecz w związku z samym strzelaniem z okna. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty.

