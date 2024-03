Ogień otworzył strażnik więzienny

Strzelanina w zakładzie karnym. Zginęło trzech policjantów. Nie sposób zapomnieć o tragedii [ZDJĘCIA]

Minęła 17. rocznica śmierci trzech policjantów, którzy zginęli w strzelaninie w Zakładzie Karnym w Sieradzu. 26 marca 2007 r. Aspirant Andrzej Werstak oraz młodsi aspiranci Wiktor Będkowski i Bartłomiej Kulesza pojechali do placówki po aresztanta, ale ogień w ich kierunku otworzył strażnik więzienny Damian C. Został za to skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.