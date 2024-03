Radny wszedł do budynku, by zostawić ulotki. Został poważnie ranny, nawet ratownicy nie dali rady mu pomóc

Co należy włożyć do święconki wielkanocnej? Do Wielkanocy 2024 jeszcze dwa dni, ale święcenie pokarmów przypada już w Wielką Sobotę, na koniec Triduum Paschalnego. Wzmianki o tej tradycji sięgają już przełomu XIII i XIV wieku, choć na przestrzeni lat lista produktów, które wkładamy do koszyczka wielkanocnego, uległa zmianom. Jeśli ktoś jest ortodoksyjny w tym względzie, powinien pamiętać, że w święconce wielkanocnej powinno się znaleźć co najmniej 7 pokarmów.

Te produkty powinny się znaleźć w koszyczku wielkanocnym

Do grona produktów, które bezwarunkowo powinniśmy umieścić w koszyczku wielkanocnym, należą:

jajka (symbol nowego życia i płodności);

chleb (symbol ciała Chrystusa);

baranek (symbol Chrystusa zmartwychwstałego);

chrzan (symbol tężyzny fizycznej, którego obecność w święconce nawiązuje do męki Chrystusa);

sól (symbol oczyszczenia, prawdy i trwałości);

wędlina (niegdyś uchodziło za oznakę dostatku, jako że nie było powszechnym pokarmem);

babka wielkanocna (również symbol dostatku i powodzenia).

Zgodnie z tradycją poświęconych w Wielką Sobotę pokarmów nie należy jeść do Niedzieli Wielkanocnej, ale święconkę można również wzbogacić o następujące produkty:

pieprz (symbol gorzkich ziół);

ser (symboli związku człowieka z przyrodą);

zajączka (symbol płodności);

wodę święconą (symbol Ducha Świętego).

Święta wielkanocne wypadają 31 marca (Niedziela Wielkanocna) i 1 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny)