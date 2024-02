Miłość do futbolu pogrążyła 40-latka! Przyjechał z Niemiec do Polski, ale nie wróci do domu

Grzechy lekkie to grzechy, z których nie trzeba się spowiadać, a mimo to można przystąpić do komunii świętej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i tak wyznać je księdzu w konfesjonale, ale zwyczajnie nie ma takiego obowiązku. Grzechy lekkie różni od grzechów ciężkich nie tylko to, że nie dotyczą ważkich spraw, ale również to, że często popełniamy je nie do końca świadomie i w zgodzie z własną wolą. Z tego względu nie wyklucza nas to z przystąpienia do komunii świętej.

Grzechy ciężkie a spowiedź święta

Z kolei popełnienie grzechu ciężkiego bywa dla odmiany równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności nie tylko przed Kościołem, ale i prawem. To dlatego, że zaliczamy do nich m.in. zabójstwo, kradzież czy kazirodztwo. Popełnienie takiego grzechu warunkuje również częstotliwość spowiedzi, bo po popełnieniu grzechu ciężkiego trzeba się niezwłocznie zgłosić do księdza. Abstrahując od tego, wystarczy, że przystąpimy do tego sakramentu raz na kilka tygodni. Znany z TikToka ksiądz Sebastian Picur zabrał zresztą niedawno głos na ten temat.