Świetne wieści dla pacjentów. Supernowoczesny ośrodek w Łodzi już działa

Łódź: Nowoczesne centrum laryngologiczne już działa

Podczas otwarcia Centrum zainaugurowano współpracę pomiędzy Fundacją Profesora Skarżyńskiego SŁYSZĘ a projektem „Szyjemy Sport na Miarę” na rzecz promocji zdrowia przez sport. Przedstawiciele placówki informują nas, że w Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Łodzi każdy pacjent, niezależnie od wieku, będzie mógł się poddać przesiewowym badaniom słuchu. Centrum zapewnia też osobom z problemami narządu słuchu i równowagi dzienną rehabilitację prowadzoną według indywidualnie dostosowanego programu, umożliwiającego pacjentowi szybki powrót do aktywnego życia.

Pacjenci wymagający wsparcia w doborze i dostrojeniu aparatów słuchowych mogą skorzystać z konsultacji protetycznych. Jedną ze specjalistycznych terapii realizowanych w łódzkim Centrum jest diagnostyka i leczenie Ośrodkowych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD). To schorzenie sprawia, że mimo prawidłowego słuchu trudno jest przetwarzać dźwięki - może to powodować kłopoty z koncentracją, rozumieniem mowy w hałasie czy zapamiętywaniem informacji. Niepodjęcie leczenia może prowadzić do poważniejszych trudności w porozumiewaniu się. Terapia jest przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje kompetencje komunikacyjne. Regularne ćwiczenia pomogą wzmocnić nie tylko funkcje słuchowe, ale również koncentrację i pamięć.

Centrum z inicjatywy profesora Piotra H. Skarżyńskiego

- Bardzo się cieszę że możemy być w Łodzi. Współpraca między nami a łódzkimi specjalistami trwa od wielu lat, możemy wymieniać się doświadczeniami, nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie dzięki konsultacjom z lokalnymi specjalistami. Nasze nowe Centrum to miejsce, gdzie troszczymy się o zdrowie w trzech kluczowych obszarach: słuchu, mowy i równowagi - podkreślił profesor Piotr H. Skarżyński.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, dajemy im możliwość korzystania z pomocy w Łodzi, która znajduje się na styku głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Nowy ośrodek to ogromne ułatwienie dla mieszkańców regionu, którzy do tej pory musieli pokonywać dłuższą do Kajetan, aby skorzystać z kompleksowej i profesjonalnej opieki. Teraz, nasi pacjenci, zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli korzystać z nowoczesnych metod diagnostyki i terapii, bliżej swojego miejsca zamieszkania - podkreślił znaczenie nowej placówki prof. Piotr H. Skarżyński.

Ważni goście na otwarciu centrum w Łodzi

Podczas uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele parlamentu, świata medycyny, nauki oraz władz samorządowych. W imieniu Miasta Łodzi głos zabrał Wiceprezydent Miasta, Adam Wieczorek, który podkreślił znaczenie otwarcia nowego Centrum dla regionu. - W naszym mieście traktujemy każdą placówkę, również o fundamentach prywatnych, jako możliwość poprawy dostępności do usług medycznych, również w zakresie opieki specjalistycznej - dzięki temu Centrum, Łódź będzie mogła wypełnić pewną lukę w zakresie opieki zdrowotnej - wskazał.

Podczas uroczystości podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy działającą na rzecz osób dotkniętych niedosłuchem Fundacją „SŁYSZĘ”, a projektem „Szyjemy Sport na Miarę”. Ambasadorami projektu są wybitni polscy sportowcy:

siatkarz Krzysztof Ignaczak,

koszykarz Cezary Trybański,

szczypiornistka Iwona Niedźwiedź

i szczypiornista Marcin Lijewski.

Projekt ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej całych rodzin poprzez organizację bezpłatnych, sportowych campów z udziałem znanych sportowców w różnych miastach Polski. Uczestnicy campów mają okazję trenować z mistrzami. To pierwsze w historii campy sportowe łączące trzy dyscypliny - siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.

- My mamy sport w DNA, jesteśmy zadaniowcami - a sport absolutnie nie powinien wykluczać. Czas pokazał, że na nasze campy przychodziły też dzieci z niepełnosprawnościami, a my pokazywaliśmy im, że sport jest dla każdego. Cieszymy się, że nasz projekt będzie uczulać rodziców na te problemy. Wierzę, że współpraca z Fundacją SŁYSZĘ przyniesie efekty - by przyszłe pokolenia w tym kraju były zdrowe - zaznaczyła szczypiornistka Iwona Niedźwiedź z projektu „Szyjemy Sport na Miarę”.

Więcej informacji o projekcie i Fundacji SŁYSZĘ znajdziecie w tym miejscu. Istniejąca od 2002 roku Grupa MEDINCUS prowadzi w podwarszawskich Kajetanach międzynarodowe, znane obecnie na całym świecie i wysoko cenione centrum medyczne, które codziennie niesie pomoc i wsparcie pacjentom z chorobami laryngologicznymi, audiologicznymi i foniatrycznymi. Dziś Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS to szpital oraz 18 placówek w Polsce i 7 za granicą.

Świetne wieści dla pacjentów. Supernowoczesny ośrodek w Łodzi już działa