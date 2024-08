System Red Light bezlitosny dla łódzkich kierowców. W Łodzi padł rekord mandatów

System Red Light to zestaw kamer, który rejestruje każdy wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zdjęcie zrobione przez monitoring trafia do systemu CANARD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a następne inspektorat wysyła do właściciela pojazdu wezwanie do wskazania kierowcy.

Z danych GITD wynika, że jazda na czerwonym świetle to jeden z najczęstszych grzechów kierujących, a najwięcej na sumieniu mają zmotoryzowani z Łodzi. Kamery zamontowane na łódzkim rondzie Inwalidów zarejestrowały rekordową liczbę wykroczeń w skali kraju. System Red Light działa w tym miejscu od kwietnia i zarejestrował do końca czerwca prawie 4000 wykroczeń. To absolutny rekord, biorąc pod uwagę, że na drugim miejscu znalazło się skrzyżowanie alei Pokoju z Nowohucką w Krakowie, gdzie kamery w ciągu 6 miesięcy nagrały o 1000 wykroczeń mniej.

W samej Łodzi, poza rondem Inwalidów, system Red Light działa jeszcze w trzech miejscach: na skrzyżowaniu alei Włókniarzy z ulicą Drewnowską, na rondzie Biłyka oraz skrzyżowaniu ulicy Obywatelskiej z aleją Jana Pawła II. Łącznie w pierwszej połowie tego roku kamery wyłapały ponad 8,5 tys. przejazdów na czerwonym świetle.

W całej Polsce system działa na 41 skrzyżowaniach, a kierowcy dostali w pierwszej połowie roku 35 tys. mandatów za jazdę na czerwonym świetle. Za niestosowanie się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej grozi kara w wysokości 500 złotych i 15 punktów karnych.

