Nabór wniosków trwa do października

Wróciły do matki po pobycie w domu dziecka, ale stało się coś strasznego. Siostrzyczki szukają nowego domu

Pabianice. 23-latek wypadł z 4. piętra, ale przeżył

Trwa walka o życie 23-letniego mieszkańca Pabianic, który przebywa w szpitalu im. Kopernika w Łodzi. W poniedziałek, 19 sierpnia, o. godz. 10.38 tamtejsze służby ratownicze otrzymały informację, że mężczyzna wypadł z okna na 4. piętrze mieszkania przy ul. Popławskiej. Poszkodowany przeżył, ale do placówki medycznej trafił w stanie ciężkim. W momencie zdarzenia w lokum przebywał jego 38-letni właściciel, którego młodszy z mężczyzn przyszedł odwiedzić - tak ustaliła policja.

Co więcej, 38-latek znajdował się pod wpływem alkoholu, więc nie można go było przesłuchać. Nie wiadomo natomiast, czy spożywał go również poszkodowany. Sprawę bada policja, która prowadzi w tej sprawie postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.

Jak informuje Epainfo.pl, 23-latek wypadł z balkonu, z którego prawdopodobnie chciał zejść. Sąsiedzi twierdzą ponadto, że w mieszkaniu odbywało się wiele imprez.

- Libacje tam to norma. Teraz impreza trwała od piątku - mówi jeden z lokatorów.

Poszkodowany miał odnieść liczne złamania, choć z miejsca zdarzenia został zabrany przytomny. Do szpitala w Łodzi trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.