Zarzuty z art. 13 paragraf 1 KK w związku z art. 200 paragraf 1 KK, czyli obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia, usłyszał kurator społeczny z Kutna - informuje Ekutno.pl. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do tamtejszego sądu Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach. Podejrzany mężczyzna pełnił funkcję kuratora społecznego w okresie od grudnia 2005 r. do maja 2023 r. Do przestępstwa miało dojść w mieszkaniu matki poszkodowanej dziewczynki w grudniu 2022 r., choć skontrolowano również Ośrodek Kuratorski nr 5 w Kutnie.

Gwałt w centrum Warszawy. Nie żyje 25-letnia Liza. Tragiczne wiadomości ze szpitala

Ośrodek był kontrolowany w dniach 15 i 30 listopada 2023 r. przez SSR Romana Ćwiklińskiego w trybie uregulowanym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 14) oraz od 27 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. i w dn. 27 – 29 grudnia 2023 r. przeprowadzona była wizytacja przez Zastępcę Kuratora Okręgowego Iwonę Wodzisławską, na podstawie przepisów art. 172 ust. 4 pkt 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 roku (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700), w oparciu o plan zadań nadzorczych kuratora okręgowego na rok 2023 w pionie kurateli rodzinnej - informuje Ekutno.pl

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji, ale musi się też meldować w komendzie policji. Oprócz tego ma zakaz kontaktowania się i zakaz zbliżania do poszkodowanej, ponadto zakaz opuszczania kraju. Podejrzany otrzymał też zakaz wydawania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.