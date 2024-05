Coraz więcej przypadków Odry w Polsce

Duża liczba zachorowań na południu Europy i teorie antyszczepionkowe przyczyniające się do odmowy szczepień - to główne przyczyny wzrostu liczby przypadków Odry w Polsce, informuje WP abcZdrowie. Do 30 kwietnia br. było ich 128, czyli kilkakrotnie więcej niż w całym 2023 r. Z kolei w Europie w minionym roku odnotowano ponad 42 tys. zachorowań wobec ledwie 941 przypadków rok wcześniej. Obecnie szczególnie dużo jest ich na południu kontynentu, w tym za naszymi południowymi granicami. Eksperci przekonują, że ta sytuacja będzie się pogarszać.

To jest katastrofa, w klinice mam obecnie dziewiąty przypadek ciężkiej odry z zapaleniem płuc, a tylko jedna osoba spośród tych pacjentów była szczepiona w młodości jedną dawką. Cała reszta to osoby nieszczepione - alarmuje w rozmowie z WP abcZdrowie prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMED we Wrocławiu i członek Zespołu do spraw Monitorowania i Oceny Sytuacji Dotyczącej Zagrożeń Związanych z Chorobami Zakaźnymi.

Polska bez odporności populacyjnej na Odrę

Jak dodaje dr Bożena Janicka, prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Polska utraciła odporność populacyjną na Odrę, bo poziom zaszczepienia całego społeczeństwa przeciwko tej chorobie wynosi już tylko 90-91 procent. Co więcej, wirus potrafi się szybko rozprzestrzeniać, bo jedna osoba może zarazić kolejnych 12-18 - ryzyko zachorowania po kontakcie wynosi maksymalnie aż 95 procent. Odra może poza tym doprowadzić nawet do zgonu pacjenta.

- Wysoka gorączka, wysypka, bóle mięśniowe, światłowstręt - to tylko kilka z możliwych scenariuszy. Odra może powodować też ciężkie zapalenia płuc czy ucha, a nawet zajmować ośrodkowy układ nerwowy, wywołując zapalenie mózgu czy móżdżku i powodując ataksję - mówi WP abcZdrowie Janicka. - Chory przestaje chodzić, odmawiają posłuszeństwa ręce i nogi, pacjent traci kontakt ze światem zewnętrznym, wreszcie może dojść do sepsy, posłuszeństwa odmawiają serce, nerki. Takie przypadki dotychczas były rzadkością, ale nie wiemy, czy za chwilę to nie ulegnie zmianie.