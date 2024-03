Morderca jest na wolności

Tajemnicza zbrodnia pod Łęczycę. Kto zabił panią Wandę?

Rano wysłała wiadomość sms do córki, a gdy ta kilka godzin później przyjechała do matki w odwiedziny, Wanda P. (64 l.) z małej wioski Wargawka Młoda pod Łęczycą już nie żyła. Leżała na podłodze swojego domu w kałuży krwi. Śledczy są przekonani, że została zamordowana. Choć od zdarzenia minęło już kilka tygodni sprawcy do tej pory nie zatrzymano.