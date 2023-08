Zaginęła Beata Jankowska z Lodzi. Szuka jej Fundacja im. Janusza Szostaka

Beata Jankowska, mieszkanka Łodzi, zaginęła w tajemniczych okolicznościach po wyjściu z domu. Tamtejsza policja poinformowała o wszystkim dopiero we wtorek, 8 sierpnia, choć 57-latka zniknęła już ponad miesiąc temu. Jak informuje Fundacja Na Tropie im. Janusza Szostaka, która również bierze udział w poszukiwaniach, kobieta opuściła budynek przy ul. Falistej w dniu 7 lipca. Od tamtej pory rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu, brakuje również informacji, gdzie mogłaby się ewentualnie udać. W dniu zaginięcia Beata Jankowska nosiła spodnie koloru jasnobrązowego i, prawdopodobnie, pleciony plecak koloru jasnego. Mieszkanka Łodzi zabrała też ze sobą okulary korekcyjne z oprawką koloru czarnego. Jej charakterystyczna cecha to blizna po lewej stronie szyi o wielkości ok. 2 cm. Kobieta ma ok. 160 cm wzrostu i włosy do ramion koloru jasnego.

- Jeżeli ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje dotyczące miejsca pobytu pani Beaty proszony jest o kontakt z KPP Łódź 478 412 350, z numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z naszą Fundacją w wiadomości prywatnej - czytamy na profilu facebookowym Fundacji. Na Tropie im. Janusza Szostaka

