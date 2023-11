Tajemniczy wypadek 17-latka! Zabrał go śmigłowiec. Policja apeluje do świadków

Policjanci oniemieli na widok tego, co trzymał 13-latek! Chciał to powiesić nad łóżkiem

Wypadek 17-latka pod Głownem. Zabrał go śmigłowiec. Policja szuka świadków

Policja w Głownie szuka świadków wypadku, w którym ciężko ranny został 17-latek prowadzący motocykl marki Junak. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 listopada, przed godz. 9. Poszkodowany został znaleziony w przydrożnym rowie, ale jak wstępnie informują mundurowi, chwilę wcześniej doszło do jeszcze innego zdarzenia drogowego. Zgodnie z nim prowadząca samochód osoba rozpoczęła manewr wyprzedzania innego pojazdu, ale w jego trakcie nie zachowała należytej ostrożności i odpowiedniej odległości, wskutek czego doprowadziła do zderzenia. Policja nie jest na razie w stanie ocenić, czy auto staranowało motocykl poszkodowanego, czy może jechał on z przeciwnego kierunku i chcąc uniknąć zderzenia, wjechał do rowu.

- Apelujemy do świadków wypadku, by zgłaszali się do nas z informacjami - zachęca Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

17-latek odniósł poważne obrażenia ciała i z miejsca wypadku do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Z uwagi na stan zdrowia nie było możliwe jego przesłuchanie.