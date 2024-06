To była krótka piłka!

Łódź zyska wyjątkową atrakcję. Będzie podobna do tej z Turcji. Niebawem otwarcie

Co powiedział przełożony?

Influenserka mówi, jak nie powinny się ubierać kobiety

Głęboki dekolt lub za krótka sukienka - to zdaniem katolickiej influenserki Najjjki elementy ubioru, na które nie może sobie pozwolić żadna katoliczka. Znana z TikToka kobieta przekonuje, że noszenie nieskromnych strojów prowadzi do kuszenia mężczyzn, a tym samym do grzechu.

- Kobiety, które noszą nieskromne stroje, a są to wszystkie, które zamiast ukrywać ciało, uwypuklają je, wchodzą ze mną na wojenną ścieżkę. Będą ukarane za grzechy cudze jeszcze za życia, a potem po śmierci. Jeśli zdobędą mężów, nie będą im wierni. A jeśli nie zdobędą, będzie to moja kara za uwodzenie cudzych mężów. Grzechy cudze są bowiem również cudzołóstwem - mówi w nagraniu influenserka.

Najjjka krytykuje kobiety, "którym zawsze coś widać" i "którym coś wystaje". Przyznaje, że jest zwolenniczką zachowania czystości przedmałżeńskiej