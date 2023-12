Łódzkie. Szczeniak porzucony w Wigilię na klatce szuka nowego domu

Mieszkańcy bloku przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim znaleźli w Wigilię na klatce porzuconego szczeniaka. Zwierzę miało co prawda wyprawkę, ale to marne pocieszenie, biorąc pod uwagę, że trafiło do schroniska, co dla psa w tak młodym wieku może stanowić zagrożenie, jak choćby zarażenie się jakąś chorobą od innych przebywających tam stworzeń. O sprawie zaalarmował profil facebookowy "Kocie Mruki", który szuka teraz dla szczeniaka nowego domu. Jak się okazuje, to wcale nie takie proste, bo choć do adopcji zgłosiło się dużo osób, to większość z nich nie chciała przechodzić przez związane z tym procedury. Na to nie ma zgody.

- Schronisko to nie jest miejsce dla żadnego zwierzęcia tym bardziej dla szczeniaka, ale bardzo Was prosimy o przemyślane decyzje. Pojawiło się mnóstwo ofert adopcji natychmiast, ale najlepiej bez procedur i dokumentów. „Mogę dziś zabrać, u mnie będzie mieć dobrze”. No nie, to tak nie działa. Ten pies będzie do adopcji przy pełnej procedurze, obowiązku kastracji. Doceniamy chęć pomocy, ale nie popieramy działania pod wpływem impulsu. Trzeba wyjaśnić kilka spraw formalnych, małą zbadać i odrobaczyć, zaczipować, a my musimy mieć chwilę na sprawdzenie nowego domu. Najlepiej też, aby pojechała do domu poza Tomaszów Mazowiecki - czytamy na profilu facebookowym "Kocie Mruki".

Obrońcy praw zwierząt apelują do internautów

Jak dodają osoby, które uratowały szczeniaka, pozostałe zwierzątka szukające nowych domów można znaleźć na profilu facebookowym: "Tropimy Dom". Tymczasem sprawa porzuconego pieska została również zgłoszona na policję. Obrońcy praw zwierząt przypominają przy tej okazji, by nie trywializować tego procederu.

- Pamiętajcie też, że każde porzucenie jest złe. Nie normalizujmy porzucenia na klatce, bo jak niektórzy piszą „przynajmniej nie w lesie”. Równie dobrze na tej klatce mogła spotkać kogoś kto zrobiłby jej krzywdę, albo zabił. Teraz jest w schronisku i również nigdy znaleźć się tu nie powinna. Każde porzucenie jest złe, każde należy piętnować, to nie jest „danie szansy”, co też piszecie w komentarzach - przestrzegają w swoim wpisie.

Samojed, a może border colie? Czy rozpoznasz te psy? [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Jak się nazywa ten pies? Akita Chow Chow Malamut Samojed Dalej