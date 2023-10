Łódzkie. Mała Zuzia walczy ze złośliwym nowotworem. Rodzice proszą o pomoc

Mała Zuzia pilnie potrzebuje pomocy, po tym jak wykryto u niej guza śródpiersia, nowotwór złośliwy. Mieszkanka województwa łódzkiego urodziła się w marcu br., ale na początku nie występowały u niej żadnej negatywne symptomy. Taka sytuacja trwała do początku czerwca, gdy dziewczynka przestała przesypiać noce i zaczęła marudzić, ale przede wszystkim straciła apetyt, w wyniku czego spadła jej waga. To był już poważny powód do niepokoju, dlatego Zuzia trafiła do szpitala. Pod koniec miesiąca okazało się, że czeka jej długotrwałe leczenie i rozpoczyna się walka o jej życie.

- Naszą córeczkę przeniesiono na oddział intensywnej terapii. Kiedy pozwolono nam zobaczyć Zuzię podpiętą pod wszystkie monitory, wspierający oddech respirator, dotarło do nas w jakiej sytuacji tak naprawdę jesteśmy i w jak ciężkim stanie jest. Lekarze po przyjęciu powiedzieli nam, że zrobią wszystko by jej nie zaintubować, bo na to nie pozwala wielkość guza, który uciskał wszystkie narządy w klatce. Strach przed każdym kolejnym dniem i odwiedzinami Zuzi na intensywnej terapii, by nie zobaczyć jej tylko zaintubowanej był ogromny... - piszą rodzice Zuzi na Siepomaga.pl.

"Chcemy, żeby chemia czekała na Zuzię, a nie Zuzia na chemię"

Dzięki ofiarności ludzi dziewczynka ma już za sobą pierwszy poważny krok w kierunku wyzdrowienia, bo poleciała razem z mamą do kliniki w Barcelonie, gdzie przejdzie operację. Żeby Zuzia mogła się jednak definitywnie uporać ze śmiertelną chorobą, czeka ją cykl chemioterapii, co bardzo dużo kosztuje. Jej mama prosi wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc we wzruszającym wideo nagranym już w Hiszpanii.

- Bardzo chcemy, żeby to chemia czekała na Zuzię, a nie Zuzia na chemię - mówi łamiącym się głosem kobieta.

Żeby tak się stało, potrzebne są pieniądze, dlatego rodzice dziecka założyli zbiórkę na Siepomaga.pl, którą można znaleźć TUTAJ.