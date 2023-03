Paschaliki - co to jest?

Jedna z częściej wpisywanych w wyszukiwarkę fraz w kontekście Wielkanocy to: "paschaliki co to jest". O małych świecach wielkanocnych, będących mniejszą wersją paschału, pamięta coraz mniej osób, a dla każdego chrześcijanina powinny w tym czasie odgrywać ważną rolę. Dlaczego? Paschaliki mają szczególną wartość symboliczną, bo w każdym domu mają przypominać o:

religijnym charakterze świąt Wielkanocy;

obecności zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym;

konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka;

pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa.

Małe świece wielkanocne poświęca się i zapala w czasie wieczornego nabożeństwa w Wielką Sobotę lub w trakcie śniadania wielkanocnego, a światło paschalików ma budzić nadzieję.

Gdzie kupić paschaliki? Ile kosztują świece wielkanocne Caritasu?

Jeśli ktoś zastanawia się, gdzie kupić paschaliki, to w pierwszej kolejności powinien skierować się do stacjonarnych lub internetowych sklepów z dewocjonaliami. Ile kosztują paschaliki? To na ogół ok. 5 zł lub trochę więcej, chyba że zdecydujemy się na zakup małych świec wielkanocnych Caritasu, które powinny być dostępne w parafiach. Ich koszt może być wyższy, ale kupując taki paschalik, wspomagamy też cele charytatywne.

