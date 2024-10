Z udziałem podejrzanego w KPP w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzono czynności procesowe w odniesieniu do czynów popełnionych przez zatrzymanego i ujawnionych w Tomaszowie Mazowieckim.Natomiast 22 października 2024 roku zatrzymany został przywieziony do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został przesłuchany w związku z postępowaniem ekstradycyjnym, po czym prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o jego tymczasowe aresztowanie do czasu ekstradycji do Turcji