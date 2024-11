- Tuż po godzinie 22.00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało zgłoszenie, z którego wynikało, iż w jednym z budynków wielorodzinnych w centrum Tomaszowa doszło do zranienia ostrym narzędziem mężczyzny, który krwawi i potrzebuje pomocy. Dyżurny tomaszowskiej policji natychmiast skierował na miejsce patrole. Funkcjonariusze zastali domowników, wśród których był leżący na podłodze mężczyzna z obrażeniami klatki piersiowej. Policjanci natychmiast ruszyli do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, aż do czasu przyjazdu zespołu medycznego. Mimo wysiłku służby medycznej mężczyzna zmarł na miejscu. Policjanci ustalili, iż osoby znajdujące się w mieszkaniu to najbliższa rodzina zmarłego mężczyzny. Pracujący na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci zabezpieczyli wszystkie ślady mogące doprowadzić do wyjaśnienia dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że do śmierci 54-latka doszło na skutek ran kłutych klatki piersiowej, a uderzenia ostrym narzędziem zadała 30-letnia córka mężczyzny