Wypadek na DK 74 pod Piotrkowem Tryb. Zderzenie toyoty i ciągnika

Nie wiadomo, jak poważne są obrażenia kierowcy toyoty, który został ranny w wypadku na drodze krajowej nr 74 pod Piotrkowem Trybunalskim. Wszystko działo się w czwartek, 7 sierpnia, po godz. 11 na wysokości miejscowości Woźniki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym z dwoma naczepami 40-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prowadzącemu osobówkę i uderzył w toyotę, skręcając w lewo.

Jak dodają strażacy, kierujący autem został zakleszczony w środku, więc mundurowi musieli go wydostać za pomocą specjalistycznego sprzętu. Poszkodowany został później zabrany do szpitala.

- Ruch na drodze krajowej nr 74 w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo - przekazała "Super Expressowi" asp. szt. Izabela Gajewska, rzeczniczka KMP w Piotrkowie Tryb.

Kierujący ciągnikiem był trzeźwy.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.