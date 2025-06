Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Wieruszowem

30-latek co prawda przeżył wypadek w Lubczynie pod Wieruszowem, ale stracił funkcje życiowe w momencie, gdy został przekazany załodze karetki pogotowia. Wtedy rozpoczęła się jego reanimacja, ale już nieskuteczna. Do śmiertelnego zdarzenia doszło w środę, 18 czerwca, przed. godz. 18.20 - dokładniej minutę wcześniej zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratowniczych.

Według wstępnych informacji policji motocyklista, mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, wyprzedzał na drodze wojewódzkiej nr 450 nieznaną liczbę rowerzystów. Na łuku trasy stracił jednak panowanie nad jednośladem, co skończyło się zjechaniem na pobocze i uderzeniem w przydrożne drzewo.

Na miejscu pracowała pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieruszowie grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki, którzy wyjaśniają teraz szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.