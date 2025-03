Quiz. Czwartkowy test z geografii. Rusz z nami w Polskę niczym Robert Makłowicz. Znasz to miejsce?

Wypadek z udziałem czterech pojazdów na S8. Jedna osoba nie żyje

Informacja o zdarzeniu dotarła do służb około godz. 3.10 w nocy z soboty na niedzielę (1/2 marca).

- Na drodze ekspresowej S8 doszło do wypadku drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego i 3 pojazdów osobowych. Droga w kierunku Łodzi zablokowana, zorganizowano objazdy przez m. Złoczew drogami wojewódzkimi nr 477 i 482. Na miejscu pracują policjanci i inne służby - przekazał rzecznik policji w Łodzi.

Jak przekazuje PAP, w wyniku odniesionych obrażeń jedna osoba zginęła na miejscu, a dwie zostały ranne. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Przypominają także o zachowaniu bezpiecznej odległości między pojazdami oraz unikaniu gwałtownych manewrów, które mogą prowadzić do kolizji.

