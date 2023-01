23-latek spłonął w seicento! Przerażający wypadek pod Łęczycą

Od mszy św. do koncertu kolęd

Ciało w rzece Drzewiczka. To poszukiwany 61-latek

to nie będzie takie łatwe!

Tragiczny wypadek na DK-91 pod Łęczycą. Nie żyje 23-latek

O tragicznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 91 pod Łęczycą, do jakiego doszło w sobotę, 7 stycznia wieczorem, informuje serwis ELE24.net. Jak czytamy, strażacy otrzymali informację dotyczącą zderzenia dwóch samochodów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, opel insignia, próbując uniknąć zderzenia z nieznanym na ten moment samochodem, zderzył się czołowo z fiatem seicento. Pierwszy z pojazdów wpadł do rowu. - Drugi pojazd objęty był rozwiniętym pożarem. Po ugaszeniu ognia w środku ujawniono ciało kierowcy - mówi lokalnemu serwisowi asp. Grzegorz Sobiński z KP PSP w Łęczycy. Samochodem marki opel kierował 29-latek. Ofiarą śmiertelną zdarzenia jest 23-letni kierowca seicento. Na miejscu trwają czynności. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 23.00.

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie