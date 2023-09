Zatrzymał się, by skręcić w lewo. Przed jego śmiercią było tylko słychać jedno [ZDJĘCIA]

Na drodze S8, na odcinku Zduńska Wola – Łask, przy węźle Zduńska Wola Zachód (woj. łódzkie) doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. - Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana - podała w niedzielę (10 września) GDDKiA.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło ok. godziny 6. Policja kieruje auta objazdem przez rondo na węźle. Przewidywany czas trwania utrudnienia w ruchu w miejscu wypadku to 3 godziny.

