Łódź. 18-letnia Nikola, która choruje na SMA, zdała maturę

Nawet tak groźna choroba jak SMA nie powstrzymała 18-letniej Nikoli z Łodzi w osiągnięciu zamierzonego celu - informuje dzienniklodzki.pl. Dziewczyna cierpi na rdzeniowy zanik mięśni od 1. roku życia, choć urodziła się zupełnie zdrowa, otrzymując maksymalną notę w skali Apgar. Mimo tak poważnych przeciwności bardzo dobrze się uczy, a w tym roku zdała maturę, uzyskując bardzo dobry wynik z ustnego języka polskiego i angielskiego, gdzie zdobyła 29 punktów na 30 możliwych. 18-latka podchodziła do egzaminów w domu, przygotowując się do nich w ramach indywidualnego toku nauczania i spędzając noce pod respiratorem.

- Komisja egzaminacyjna składała się na egzaminie pisemnym z trojga nauczycieli, a na ustnym z dwóch. Egzamin pisemny zaczynałam tak jak uczniowie piszący go w szkole, o godz. 9. Na egzaminie maturalnym z języka polskiego i języka angielskiego odpowiedzi pisałam na arkuszach, które miałam wgrane do laptopa. Podczas egzaminu z matematyki odpowiedzi dyktowałam nauczycielce wspomagającej - tłumaczy Nikola w rozmowie z serwisem dzienniklodzki.pl.

"Podziwiam Nikolę za jej determinację"

Z kolei na maturze z geografii i matematyki dziewczynie towarzyszył nauczyciel wspomagający, który opierając się na jej poleceniach, rysował za nią wykresy itp.

Mimo choroby, której rozwój udało się powstrzymać dzięki refundacji nusinersenu, dziewczyna chodziła do szkoły podstawowej do III klasy włącznie, ale później uniemożliwiła jej to operacja kręgosłupa. Od tamtej pory uczy się w domu, wyróżniając się na tle rówieśników. Edukację szkolną zaczęła rok wcześniej od innych, bo od 6. roku życia, a do tego wykazuje talent do nauki języków obcych - poza angielskim może się również pochwalić bardzo dobrymi stopniami z hiszpańskiego. Po tegorocznej maturze chciałaby się dostać na prawo.

- Podziwiam Nikolę za jej determinację i wielki wysiłek, jaki włożyła w przygotowanie i zdawanie egzaminu. To wielki wysiłek nawet dla zdrowego ucznia - zdawała 8 egzaminów. Bardzo się o nią bałam ale cieszę się, że wytrwała i z całego serca życzę jej sukcesu tak, jak sukcesu życzę wszystkim naszym maturzystom, a zwłaszcza tym, którzy, mimo swoich niepełnosprawności wyznaczają sobie piękne cele - komplementuje 18-latkę Anna Piotrowska, dyrektorka XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, którego absolwentką jest Nikola.