Trwa budowa łódzkiego „metra”. Wiemy, jak będzie wyglądał Przystanek Śródmieście

W Łodzi trwa budowa podziemnego tunelu między dworcem Łódź Fabryczna oraz dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W ramach inwestycji w centrum miasta wybudowane zostaną 3 podziemne przystanki, które będą zintegrowane z komunikacją miejską. Przystanki Łódź Śródmieście (u zbiegu ul. Zielonej i al. Kościuszki), Łódź Polesie (u zbiegu ul. Ogrodowej i Karskiego) oraz Łódź Koziny (u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Drewnowskiej) będą pełnić rolę „metra” dla aglomeracji łódzkiej, umożliwiając mieszkańcom szybki dojazd do centrum oraz wygodny przejazd z jednej strony miasta na drugą.

Łatwiejszy dojazd do centrum ma zapewnić podziemny Przystanek Śródmieście. Po zakończeniu inwestycji w kilka minut będzie można stąd dotrzeć na Teofilów, Karolew czy Widzew. Na trzech kondygnacjach Przystanku Śródmieście znajdą się perony, lokale handlowo-usługowe i pomieszczenia techniczne.

Na czas budowy przystanku Łódź Śródmieście zamknięte zostało skrzyżowanie al. Kościuszki i ul. Zielonej. Obecnie wykonawca usuwa w tym miejscu kolizje z infrastrukturą podziemną i już wkrótce przystąpi do budowy ścian szczelinowych i płyty stropowej pod ulicami. Mimo budowy podziemnego przystanku, ruch tramwajowy w tym miejscu będzie przez cały czas utrzymany. Inżynierowie zbudują tymczasowe torowisko, a gdy tramwaje zaczną po nim kursować, rozpocznie się budowa elementów stacji od strony ul. Piotrkowskiej. W sumie torowisko będzie przenoszone czterokrotnie.

- Przystanek Śródmieście znajduje się w samym centrum komunikacyjnym Łodzi. Musimy wykonać podziemny przystanek i jednocześnie utrzymać ruch tramwajów. To jest technologicznie skomplikowany proces, ale dobrze go zaplanowaliśmy i możemy kontynuować prace – zapewnia Piotr Kamiński, dyrektor kontraktu, PBDiM Mińsk Mazowiecki. - Prowadzimy też działania prowadzące do wzmocnienia gruntu na trasie większej maszyny. Będziemy wykonywać iniekcje w trzech etapach – przed wyruszeniem tarczy – i to właśnie robimy, w trakcie drążenia oraz po jego zakończeniu.

Termin zakończenia drążenia podziemnego tunelu pod Łodzią zaplanowano na 2024 r., a pierwsze pociągi mają nim pojechać w 2025 r. Dzięki tunelowi dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód–zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ–południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).