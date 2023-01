Trzech Króli 2023. Czy to święto nakazane?

Święto Trzech Króli 2023 inauguruje w tym roku długi weekend, ale niezależnie od tego każdy katolik zadaje sobie pytanie: czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła? To dzień, który przynajmniej w teorii powinien być poświęcony na rozważenia na temat tajemnicy wcielenia i boskości Chrystusa, jako uroczystość Objawienia Pańskiego, zwłaszcza że jest to jednocześnie dzień ustawowo wolny od pracy. Odpowiadając w końcu na pytanie, czy 6 stycznia stycznia trzeba iść do kościoła, należy przypomnieć, że Trzech Króli to święto nakazane. Do takich świąt zaliczają się również:

wszystkie niedziele;

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia;

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało;

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;

Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada;

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

To oznacza, że 6 stycznia trzeba iść do kościoła, a niewypełnienie tego obowiązku skutkuje dla katolika popełnieniem grzechu ciężkiego.

Czy 6 stycznia każdy musi iść do kościoła? Jest wyjątek

Podobnie jak w przypadku mszy św., które odbywają się w niedzielę, nie musimy iść do kościoła 6 stycznia, o ile wzięliśmy udział we mszy św. 5 stycznia. Mówi o tym § 1 kanon 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

- Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego - czytamy.

