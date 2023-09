Morderca Gosi po 16 latach sam zgłosił się na policję! Mimo to nie trafi do więzienia

Atak nożownika przed pubem w Łodzi. Trzy młode osoby ciężko ranne

Przed pubem przy ul. Andrzeja Struga w Łodzi doszło do ataku nożownika, co skończyło się ciężkim obrażeniami ciała dla: 18-latki, 18-latka i 20-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 25 września, ale policja poinformowała o wszystkim dopiero w czwartek. Jak wynika ze jej ustaleń, w pubie przy ul. Andrzeja Strugi bawiły się dwie grupy osób, między którymi doszło jednak do kłótni. Nie skończyła się ona tylko na wymianie zdań, bo następnie przerodziła się w bijatykę, która miała miejsce zarówno w lokalu, jak i na zewnątrz. Jak dodają mundurowi, część osób biorąca udział w zdarzeniu została następnie wyproszona z pubu, ale to nie zażegnało konfliktu, do kulminacji którego doszło przed godz. 1.

- Według relacji pokrzywdzonych, gdy wychodzili z baru, podbiegł do nich napastnik i po krótkiej szamotaninie zadał kilka ciosów nożem, po czym uciekł w kierunku ulicy Gdańskiej - informuje policja w Łodzi.

Poszkodowani w ataku przeszli operacje

W poniedziałek po godz. 7 mundurowi zatrzymali podejrzanego o atak 21-latka, a wkrótce później jego rówieśnika. Pierwszy z mężczyzn usłyszał kilka zarzutów obejmujących między innymi użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i został tymczasowo aresztowany. Drugi odpowie za udział w bójce, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tymczasem wszystkie zranione nożem osoby trafili do szpitala w ciężkim stanie, dlatego konieczne było operowanie każdej z nich.

- Ich życie nie jest już zagrożone, dzięki czemu można było wszystkich przesłuchać - informuje policja.

Sprawa jest rozwojowa, dalsze czynności prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Śródmieście.