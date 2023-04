Trzy ofiary pożaru w Zduńskiej Woli. Domniemany sprawca usłyszał zarzut zabójstwa

Domniemany sprawca pożaru w Zduńskiej Woli, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby, a dwie inne zostały ciężko ranne, usłyszał zarzut zabójstwa - informuje Nasze.fm. Do zdarzenia doszło 13 stycznia br. na ul. Łaskiej, ale 33-letni Robert S. miał wcześniej odpowiadać przed sądem za sprowadzenie zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Groziła za to kara do 15 lat pozbawienia wolności, lecz po zmianie kwalifikacji czynu mężczyzna musi się liczyć nawet z dożywociem, zwłaszcza że miał działać w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. Wiadomo, że podejrzany znał wcześniej ofiary, tj. 51-letnią Elżbietę S., 38-letniego Krzysztofa B. i 52-letni Witolda M., z których dwie zginęły na miejscu, a jedna zmarła po przewiezieni udo szpitala. To nie wszystko.

- Oprócz samego zdarzenia z 13 stycznia, do wspólnego postępowania zostały także połączone 2 zdarzenia sprzed kilku dni, dotyczące uszkodzenia ciała jednej z osób pokrzywdzonych w pożarze oraz kierowania gróźb bezprawnych - informuje Jolanta Szkolnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, którą cytuje Nasze.fm.

Robert S., który przebywa obecnie w areszcie, nie przyznał się do zarzutu zabójstwa

