Koszmarny wypadek na drodze wojewódzkiej

Trzy osoby nie żyją, kilka zostało rannych! Potworne zderzenie BMW z busem [ZDJĘCIA]

Trzy osoby zginęły, a dwie zostały poważnie ranne w wypadku BMW i busa, do którego doszło w Woli-Chojnacie pod Rawą Mazowiecką. Ofiary zdarzenia, które miało miejsce w środę, 30 sierpnia, przed godz. 10.30, to kierujący BMW i jego dwaj pasażerowie, natomiast kolejni dwaj trafili do szpitala. Wśród poszkodowanych są też prowadzący busa i podróżujące z nim osoby.