i Autor: Pexels / CC0 / pixabay.com W końcu się udało! Pan Bogdan z Łodzi zdał egzamin na prawo jazdy za 58. razem!

Prawdziwy rekordzista!

To prawdziwy rekordzista! Pan Bogdan od dawna marzył o tym, żeby mieć prawo jazdy. Po raz pierwszy podszedł do egzaminu praktycznego cztery lata temu, jednak bez powodzenia. Podobnie było za drugim, trzecim i kolejnym razem. Dopiero 58. podejście do egzaminu zakończyło się sukcesem. 65-letni łodzianin w końcu będzie mógł samodzielnie usiąść za kierownicą swojego seicento.