W łódzkim zoo zamieszkały nowe zwierzęta. Ludzie polują na nie dla imponujących rogów

Nowy, zagrożony wyginięciem gatunek zwierząt można już podziwiać w Orientarium ZOO Łódź. Do łódzkiego ogrodu przyjechało stado samic koziorożca syberyjskiego. Zwierzęta można oglądać codziennie w godzinach otwarcia Orientarium na wybiegu zewnętrznym makaków japońskich.

- Koziorożce syberyjskie to duże, mocno zbudowane zwierzęta. Samce mogą mierzyć do 110 cm w kłębie, przy wadze dochodzącej nawet do 130 kg. Samice tego gatunku są zdecydowanie mniejsze, ich waga nie przekracza zazwyczaj 40 kg - mówi Piotr Tomasik, edukator Orientarium ZOO Łódź. - Zwierzęta te wyróżniają bardzo długie, grube, zakręcone rogi, mierzące u samców od 100 do 148 cm długości, natomiast samice posiadają rogi znacznie cieńsze oraz krótsze, mierzące najwyżej 38 cm.

To właśnie imponujące rogi są jedną z przyczyn, przez które gatunkowi grozi wyginięcie. Ludzie polują na koziorożce syberyjskie, by pozyskać wyjątkowe trofea w postaci ich rogów, a także mięso i skóry. W warunkach naturalnych średnia długość życia tych zwierząt to 8-9 lat, a maksymalnie mogą przeżyć lat 17. W ogrodach zoologicznych czas ten wydłuża się do ponad 20 lat.

Koziorożce syberyjskie żyją w górach Azji Środkowej na wysokości dochodzącej nawet do 5000 m n.p.m. Większość swojego życia spędzają na stromych, górskich zboczach powyżej linii drzew, gdzie żywią się głównie trawami oraz ziołami porastającymi wysokie partie gór.