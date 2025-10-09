Ciała dwóch mężczyzn (57 i 61 lat) znaleziono w czwartek, 9 października, w kamienicy przy ul. Kolejowej w Sieradzu

Zgłoszenie złożył sąsiad, zaniepokojony brakiem kontaktu z lokatorami

Straż pożarna po przyjeździe stwierdziła wysokie stężenie tlenku węgla

Policja i prokuratura prowadzą czynności pod nadzorem śledczych

Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie czadem, bez udziału osób trzecich

Ciała zmarłych zabezpieczono do sekcji, która potwierdzi przyczynę śmierci

W czwartek, 9 października, w jednej z kamienic przy ul. Kolejowej w Sieradzu odnaleziono ciała dwóch mężczyzn. Przyczyną śmierci 61-latka i 57-latka prawdopodobnie było zatrucie tlenkiem węgla. Zgłoszenie o możliwej tragedii wpłynęło po tym, jak jeden z mieszkańców kamienicy zaniepokoił się dłuższą nieobecnością sąsiadów i brakiem z nimi kontaktu. Powiadomił policję, która natychmiast udała się na miejsce. Na miejsce wezwano także strażaków. Po wykonaniu pomiarów stwierdzono wielokrotne przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla w powietrzu. – Zostaliśmy wezwani do otwarcia mieszkania w związku z brakiem kontaktu z lokatorami. Na miejscu znaleźliśmy ciała dwóch mężczyzn – powiedział "Dziennikowi Łódźkiemu" starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z KP PSP w Sieradzu.

Ciała zmarłych zostały zabezpieczone przez prokuratora. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która ostatecznie potwierdzi przyczynę zgonu. Niedawno w Puławach czad zabił 3 przyjaciół. Przerażająca prawda wyszła na jaw dopiero po kilkudziesięciu godzinach.

Cichy zabójca – tlenek węgla

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który może prowadzić do śmierci w ciągu kilku minut. Służby co roku apelują o montowanie czujników czadu w mieszkaniach, szczególnie tam, gdzie używane są piece gazowe, węglowe lub kominki.