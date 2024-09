i Autor: Autorstwa Jolanta Dyr - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50437600 Bolimowski Park Krajobrazowy

Pieniądze dla natury

W parku z głową na karku. Powstanie strategia ochrony przyrody w Łódzkiem

Zapewne na co dzień nie każdy zdaje sobie z tego sprawę: parki krajobrazowe to aż 10 proc. obszaru całego województwa łódzkiego! Warto chronić to przyrodnicze dziedzictwo. A żeby robić to z głową, czyli w sposób przemyślany i konsekwentny, potrzebna jest długofalowa strategia. Na jej opracowanie zarząd województwa właśnie przeznaczył ponad 5 mln zł.