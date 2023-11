41-latka znaleziona z poderżniętym gardłem. W Polsce grasuje zabójca z Gruzji?

Zabójstwo 41-latki w Wieruszowie. Obywatel Gruzji poszukiwany

Trwa wyjaśnianie okoliczności zabójstwa 41-letniej mieszkanki Wieruszowa, o które jest podejrzany jej rodak, 35-letni obywatel Gruzji. Ciało ofiary znaleziono we wtorek, 21 listopada, w domu jednorodzinnym w Wieruszowie, a na jej szyi ujawniono ranę ciętą. Po sekcji zwłok wiadomo, że kobieta otrzymała cios nożem, co doprowadziło do uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych, a w konsekwencji do jej zgonu. Od tamtego czasu prokuratura i policja poszukują Gruzina Anara J., który według ustaleń śledczych zabił 41-latkę, a teraz próbuje uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię.

- Został skierowany wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Anara J., który ukrywa się przed polskimi organami ścigania - informuje Jolanta Szkilnik, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.