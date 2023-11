i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock (2) W łódzkiej szkole wróciła nauka zdalna.

Nie ma kto prowadzić lekcji

W tej szkole wróciła nauka zdalna. Nie ma kto prowadzić lekcji. "Złe wspomnienia"

sch 21:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wydawać by się mogło, że dzieciom i nauczycielom nie grozi powrót do nauki zdalnej. Tymczasem jedna z polskich szkół wprowadziła zdalną naukę. XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi cierpi na braki kadrowe. W pracy nie ma kilkunastu nauczycieli, chorzy są też uczniowie. Czy to COVID-19?