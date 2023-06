Wakacje przedłużone o dwa tygodnie. Ostateczna decyzja zapadła, uczniowie w euforii

Co się stało?

Wakacje 2023 będą dłuższe niż zazwyczaj! Taka historia nie zdarza się zbyt często, a szkoda. Wszyscy młodzi ludzie raczej potwierdzą, że wakacje trwają zdecydowanie za krótko. Póki co uczniowie nie mogą liczyć na jakieś spektakularne zmiany, ale w tym roku i tak mają się z czego cieszyć. Uczniowie, którzy lada chwila zakończą rok szkolny (23 czerwca) i schowają swoje plecaki do szaf i będą cieszyć się z dodatkowych dni wolnego. I nie tkwi w tym żaden haczyk! Jak to możliwe? Wyjaśniamy!

Wakacje 2023 będą trwały dłużej. Kiedy rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024?

Wakacje 2023 zaczną się 24 czerwca w sobotę i potrwają dłużej niż zazwyczaj. Wystarczy spojrzeć na kalendarz roku szkolnego 2023/2024 opublikowany na stronie Ministerstwa i Edukacji Narodowej. Otóż, zgodnie z dokumentem, rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych rozpocznie się... 4 września 2023. Dlaczego nie 1 września? Otóż w 2023 roku 1 września wypada w piątek, w związku z tym uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się po weekendzie, czyli 4 września. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wakacje zaczną się 24 czerwca, a zakończą 4 września, oznacza to dodatkowe dni na odpoczynek. Bez względu na to, jak wykorzystacie ten czas, to zdecydowanie jest się z czego cieszyć!

