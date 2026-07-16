Pogoda w Łodzi: 17-19 lipca

Weekend w Łodzi będzie miał dwa oblicza. Piątek zapowiada się na najgorętszy dzień, z temperaturą sięgającą 35 stopni Celsjusza. Później jednak nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a niedziela przyniesie zupełnie inną, słoneczną pogodę. Weekendowe plany warto więc dopasować do zmieniającej się aury.

Upał i deszcz na początek weekendu

W piątek termometry w Łodzi pokażą nawet około 35 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w całym okresie. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną w granicach 20 stopni. Wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie jednak duże zachmurzenie, a prognozy przewidują także opady deszczu. Wiatr będzie raczej słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ochłodzenie

Sobota przyniesie znaczącą zmianę. Temperatura maksymalna spadnie aż o dziesięć stopni i wyniesie około 25°C. To wyraźne ochłodzenie, które z pewnością odczują mieszkańcy. Zachmurzenie tego dnia będzie umiarkowane, ale nadal mogą występować opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 18 stopni.

Słoneczny finał weekendu w Łodzi

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu, zwłaszcza dla miłośników słońca. Na niebie nie powinno być chmur, co pozwoli cieszyć się bezchmurną aurą przez cały dzień. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę, osiągając około 26 stopni Celsjusza. Co ważne, prognozy na ten dzień nie przewidują żadnych opadów. Noc będzie jednak najchłodniejsza podczas całego weekendu – termometry mogą wskazać około 16 stopni.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Gorący i pochmurny piątek to dobry moment na unikanie aktywności w pełnym słońcu i szukanie ochłody w klimatyzowanych miejscach, takich jak kina czy galerie. Sobotnia, niższa temperatura stworzy lepsze warunki do spędzania czasu na zewnątrz, jednak przelotne opady mogą pokrzyżować plany. Z kolei słoneczna i bezdeszczowa niedziela będzie idealna na pełne wykorzystanie uroków miasta na świeżym powietrzu. Dłuższy spacer po parku czy wycieczka rowerowa to dobre opcje na zakończenie weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather