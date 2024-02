Widzisz dziurę w jezdni? Możesz ją zgłosić przez internet

Ojciec Adam Szustak poruszył kontrowersyjny temat. Co z mieszkaniem razem przed ślubem?

Łódzkie drogi nie mają najlepszej opinii. O ich złym stanie wie niemal każdy kierowca, który chociaż raz przejechał przez miasto. Odczuwa się to zwłaszcza po zimie kiedy ilość dziur wzrasta. Oznacza to wiele pracy dla drogowców.

Jak podaje portal lodz.pl, prace przy łataniu dziur są prowadzone w Łodzi codziennie. Do naprawy dróg wykorzystywany jest asfalt lany na gorąco, którym uzupełniane są powstałe w nawierzchni ubytki. Są to prace interwencyjne, które mają do wiosny zapewnić kierowcom bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko uszkodzenia pojazdu. Prowadzone jest także łatanie cząstkowe, czyli wycinanie większych fragmentów nawierzchni i układanie w ich miejsce porządnych łat.

Władze miasta umożliwiają także mieszkańcom zgłoszenie dziur za pomocą internetowego formularza, który znajdziecie TUTAJ. Dzięki niemu w anonimowy sposób można poinformować przedstawicieli UMŁ o złym stanie dróg w okolicy.