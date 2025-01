Rodzina prosi o pomoc

Wielka akcja poszukiwawcza. Tragiczne wieści ws. zaginionego 57-latka spod Radomska! [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]]

Czwartek, 30 stycznia, to drugi dzień poszukiwań Dariusza J. z Przedborza pod Radomskiem. 57-latek zaginął w tajemniczych okolicznościach, bo jak co dzień udał się do pracy, ale zniknął bez żadnego śladu. Jak przekazuje rodzina mężczyzny, poruszał się białym rowerem typu: damka, ale po opuszczeniu domu bliscy stracili z nim jakikolwiek kontakt.