Napad pod Aleksandrowem Łódzkim. Bandyci mieli na sobie policyjne mundury

Bandyci w policyjnych mundurach napadli na dom pod Aleksandrowem Łódzkim i sterroryzowali mieszkającą tam rodzinę. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 12 lutego, w godzinach wieczornych. Czterech mężczyzn wtargnęło do środka i najpierw skrępowało plastikowymi kajdankami jedną z osób, której zabrali złotą bransoletkę. Pozostałym członkom rodziny zabrali telefony komórkowe i rozpoczęli plądrowanie domu. W tym momencie do budynku wkroczyli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy od ponad pół roku rozpracowywali grupę przestępczą. - Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn w wieku od 34 do 57 lat. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Podczas przeszukań mężczyzn oraz miejsc ich zamieszkania ujawniono między innymi elementy umundurowania z napisem policja, odznaki i kamizelki policyjne, gaz czy pałki teleskopowe. Przy 42-latku policjanci ujawnili broń, którą mężczyzna posługiwał się, dokonując rozboju - informuje komisarz Edyta Machnik z KWP w Łodzi.

Zarzuty rozboju z użyciem broni

Jak dodaje kobieta, zebrany na chwilę obecną materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutu rozboju z użyciem broni. Najstarszy ze sprawców, 57-letni mieszkaniec Łodzi, był wielokrotnie notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W lipcu 2022 roku opuścił zakład karny, dlatego będzie odpowiadał w warunkach wielokrotnego powrotu do przestępstwa. W warunkach recydywy będą również odpowiadali 39- i 34-latek. Za rozbój z użyciem broni grozi im do 15 lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy sprawcy muszą liczyć się ze zwiększonym wymiarem kary. 15 lutego 2023 roku sąd zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt. - Sprawa jest rozwojowa - kończy Machnik.

