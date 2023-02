Pędził mazdą jak szalony! Zmiótł dwie 17-latki na chodniku. Przerażający wypadek w Łódzkiem

Wypadek w Wojsławicach

Do przerażającego wypadku doszło w miejscowości Wojsławice w piątek, 3 lutego. Jak podaje policja, 38-letni sieradzanin jadący samochodem marki Mazda w kierunku Zduńskiej Woli pędził jak szalony! Stracił panowanie nad autem, wypadł na chodnik i potrącił dwie 17-latki, mieszkanki Wojsławic. - Dziewczyny z obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali. Po obserwacji wróciły do domów - informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk ze zduńskowolskiej policji. - Po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że 38-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód nie miał ważnego przeglądu technicznego, w związku z tym został zabezpieczony na policyjnym parkingu - dodaje policjantka.

Po wypadku odnotowano spore zniszczenia. Samochód uszkodził słup ze znakiem „Koniec obszaru zabudowanego” i skrzynkę elektryczną. Policja informuje, że za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień wysyłany jest zawsze do sądu wniosek o ukaranie. Sąd w takiej sytuacji obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat i może orzec karę grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

