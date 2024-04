Wybory 2024. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego wybrany jednogłośnie!

17-latek miał zgwałcić dziewczynkę! Poznała go przez internet. Jest apel do rodziców

Wybory 2024. Wybrano burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych. W niektórych miejscach jednak nie będzie potrzeby, by przeprowadzać drugą turę. Tak jest chociażby w Konstantynowie Łódzkim, gdzie poznaliśmy już prezydenta miasta.

Z wynikiem 66,96 procent zwyciężył Robert Jakubowski, który nie należy do żadnej partii politycznej. Oznacza to, że będzie on kontynuował swoją kadencję, która trwa od 2018 roku.

Na drugim miejscu znalazła się Beata Kowalczyk zdobywając 20,31 procent. Trzecie miejsce należy natomiast do Piotra Sawościana z wynikiem 12,73 procent.

Łącznie głosowanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w 13 obwodach głosowania. Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze wyniosła 14013.