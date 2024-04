Wybory w Łódzkiem. Frekwencja niższa niż w pierwszej turze. Są dane z PKW

To one uratują nas przed letnim upałem! Sprawdź, gdzie w Łodzi zjemy najlepsze lody [GALERIA]

Według informacji PKW, do godz. 12 frekwencja w woj. łódzkim wyniosła 13,97 proc. Wydanych zostało 72.231 kart do głosowania. Liczba wszystkich uprawnionych do głosowania w drugiej turze wyborców wynosi w Łódzkiem 517.064. Najwyższa frekwencja do godz. 12 odnotowana została w pow. opoczyńskim (17,92 proc.). Z kolei najniższą frekwencję w regionie odnotowano w pow. brzezińskim (10,43 proc.).

Dla porównania frekwencja na godz. 12 w pierwszej turze wyborów samorządowych w woj. łódzkim wyniosła 16,52 proc.

W skali całego kraju frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych do południa wyniosła 12,93 proc., czyli o ok, 3,6 proc. mniej niż w pierwszej turze. Szef PKW poinformował, że do godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w województwach: podlaskim (19,13 proc.), warmińsko-mazurskim (17,78 proc.) i lubelskim (17,73 proc.). Najniższą zaś w woj.: opolskim (14,23 proc.), dolnośląskim (15,04 proc.) i śląskim (15,34 proc.).

W zaplanowanej na niedzielę (21 kwietnia) drugiej turze wyborów samorządowych w całej Polsce wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się w 46 jednostkach samorządu woj. łódzkiego, w tym m.in. w Bełchatowie, Sieradzu, Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Brzezinach, Głownie, Łęczycy, Łowiczu i Ozorkowie.