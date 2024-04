i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Wybory

Wybory samorządowe

Wyniki wyborów do sejmiku województwa łódzkiego. O wszystkim zdecydował jeden mandat

at 18:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmiku województwa łódzkiego. Jest to jednak zwycięstwo pyrrusowe, ponieważ Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga łącznie uzyskały więcej mandatów niż PiS. To oznacza zmianę władzy w regionie rządzonym dotąd przez PiS. Ze stanowiskiem marszałka prawdopodobnie pożegna się Grzegorz Schreiber.