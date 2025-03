Z myślą o seniorach i chorych. Rusza inwestycja w Skierniewicach

Quiz. Czwartkowy test z geografii. Rusz z nami w Polskę niczym Robert Makłowicz. Znasz to miejsce?

To warto wiedzieć!

Będzie nią nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym znajdzie się miejsce dla 35 podopiecznych. Koszt inwestycji to ponad 23 mln zł, z czego 19,5 mln pochodzi z Krajowego Programu Odbudowy - o czym poinformował urząd marszałkowski w Łodzi. Obecnie w szpitalu w Skierniewicach nie ma takiego oddziału.

- Obiekt zapewni komfortowe warunki leczenia i rehabilitacji, profesjonalną opiekę specjalistów, kompleksową pomoc dla seniorów, osób przewlekle chorych, pacjentów z demencją oraz po udarach i operacjach - zapewniają podwładni marszałek województwa Joanny Skrzydlewskiej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Skierniewicach. Co będzie oferował? Kiedy powstanie?

Ośrodek będzie miał 34 miejsca w 17 pokojach dwuosobowych, z których każdy będzie miał własny węzeł sanitarny. Przewidziano też jednoosobowy pokój dla osoby z niepełnosprawnością i specjalną salę izolacyjną dla pacjentów z chorobami zakaźnymi.

Zaplanowano też pomieszczenia do rehabilitacji, terapii zajęciowej, psychoterapii oraz gabinety lekarskie i zabiegowe. Wydzielona ma być przestrzeń socjalna, w tym sale pobytu dziennego, kuchnia oddziałowa i pokój rekreacyjny, gdzie pacjenci i odwiedzający będą mogli odpocząć.

Praca personelu pracującego z ZOL w Skierniewicach ma być łatwiejsza i bardziej efektywna dzięki zastosowaniu najnowszych technologii do obsługi pacjentów. Zaplanowano m.in. zakup innowacyjnych urządzeń medycznych, w tym mobilnych robotów rehabilitacyjnych.

Zakład ma otrzymać także sprzęt diagnostyczny i narzędzia wspierające pracowników w codziennej opiece nad podopiecznymi.

- W regionie łódzkim żyje coraz więcej seniorów i osób przewlekle chorych, które wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacji. Obecnie w Skierniewicach brakuje placówek, która mogłyby ich przyjąć, a to zmusza rodziny do szukania pomocy w innych, odległych miastach. W ZOL w Skierniewicach pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę w placówce blisko domu - deklaruje w rozmowie z PAP Agnieszka Krystek z urzędu marszałkowskiego w Łodzi.

A opieka blisko domu to przecież mniejszy stres związany z koniecznością dojazdu do odległych placówek. Budowa ZOL w Skierniewicach to fragment szerszego planu transformacji systemu ochrony zdrowia w regionie. Według tego projektu poprawić ma się jakość, ale też dostępność opieki medycznej w Łódzkiem.

Zaprojektowany i zbudowany od podstaw ZOL będzie budynkiem parterowym w kształcie przypominającym literę L. Budowa rozpocznie się w tym roku, a zakończy w czerwcu 2026 r.