Rzeź na łódzkim Teofilowie

Z zazdrości odciął żonie głowę. Wyrok mógł być tylko jeden

To była istna rzeź! Telman N. (44 l.), obywatel Gruzji, który za chlebem przyjechał do Łodzi, najpierw w przypływie zazdrości chwycił za nóż i zadał swojej żonie trzy ciosy w szyję, praktycznie odcinając jej głowę, a później podpalił ich wynajmowane mieszkanie. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał go właśnie za to brutalne zabójstwo.