Za zabójstwo ścigał go Interpol. 26-latek popełnił zbrodnię daleko za granicą

Sukces policji. W piątek (11 października) mundurowi ustalili, że ścigany za zabójstwo 26-latek z Gruzji ukrywa się w Kutnie. – W czasie gdy funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej dotarli do Kutna, ich koledzy już ustalali miejsce pobytu poszukiwanego. Policjanci połączyli siły, wiedząc jak groźnym przestępcą jest 26-latek. Funkcjonariusze sprawdzili kilka miejsc gdzie poszukiwany mógł przebywać – podkom. Adam Dembiński z łódzkiej policji. Zauważyli go na jednej z ulic Kutna. Decyzja o zatrzymaniu zapadła błyskawicznie. Mężczyzna nie stawiał oporu i był zaskoczony skutecznością stróżów prawa. Następnie został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące popełnionego czynu. W tej chwili w areszcie oczekuje na dopełnienie procedury ekstradycyjnej.

Wcześniej pisaliśmy o innym dramatycznym zatrzymaniu. 25-latek postanowił na nogi całą policję w Konstantynowie Łódzkim, po tym co zrobił w czwartek, 10 października. Mundurowych wezwała pod jeden z hoteli jego 46-letnia matka, twierdząc, że ten jest nietrzeźwy. Mężczyzna odjechał, ale wrócił na miejsce, natomiast gdy zobaczył policję, ruszył do ucieczki. W czasie pościgu potrącił pod komisariatem funkcjonariusza, który musiał użyć broni. Więcej TUTAJ.