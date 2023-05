Zabił 33-letnią Iwonę nożyczkami. Przemysław D. przyznał się do winy

Zabójstwo w Tomaszowie Mazowieckim. Iwona D. zginęła od ciosu nożyczkami

Prokuratura wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zabójstwa 33-letniej kobiety, do którego doszło 28 marca br. Ofiara zbrodni to Iwona D., która zginęła od ciosu nożyczkami. Została nimi zraniona w lewe udo, wskutek czego wykrwawiła się na śmierć. Policja zatrzymała w tej sprawie 39-letniego Przemysława D., który po przesłuchaniu przyznał się do winy. - Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. II Wydział Karny postanowieniem z dnia 31 marca 2023 r. zastosował wobec w/w podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - informowała wkrótce po zdarzeniu Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Gdy na miejsce zbrodni dotarła policja, było tam w sumie trzech mężczyzn w wieku od 39 do 46 lat. We krwi każdego ujawniono ponad 2 promile alkoholu, ale na początku żaden z nich nie przyznawał się do zabójstwa. Domniemanego sprawcę udało się ustalić w drodze dalszych czynności.

- Przy oględzinach wykorzystano specjalistyczne urządzenia, w tym skaner 3D. Zabezpieczono ślady, które pozwoliły ustalić wszelkie okoliczności zdarzenia. Wielogodzinna i skrupulatna praca kilkunastu policjantów pracujących przy sprawie od momentu jej zgłoszenia doprowadziła do zgromadzenia materiału dowodowego, który pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo na przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu zabójstwa. 39-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu - podawała policja w Tomaszowie Mazowieckim.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią